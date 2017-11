«Arrayan» de Sergio Alvarez Moya vendido (VÍDEO)

Segundo a revista espanhola Ecuestre, o “crack” do espanhol Sergio Alvarez Moya, «Arrayan» (x Baloubet du Rouet) foi vendido ao francês Sadri Fegaier, proprietário do Haras des Grillons cujo cavaleiro é o colombiano Carlos Lopez, residente em França.

A venda de «Arrayan« representa uma grande perda para a equipa espanhola com vista aos Jogos Equestres Mundiais em 2018. Com Sergio Alvarez Moya, «Arrayan» conquistou este ano os Grandes Prémio de 5* de Versalhes e Cannes e foi quinto classificado na Taça do Mundo disputada nos Estados Unidos.