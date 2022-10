Sob o lema – Critérios Cavalos Novos – Arrancou esta quinta-feira (06) a Semana Equestre em Alter do Chão, uma organização conjunta entre a Federação Equestre Portuguesa, Companhia das Lezírias e Coudelaria Alter Real, com o apoio do Município de Alter do Chão.

Serão 4 dias de provas destinadas a Cavalos Novos de Saltos e de Dressage bem como um CEI2* CEI1, CEP80 e 40, na Coudelaria de Alter.

Resultados AQUI

Livestream AQUI