Arrancam os Campeonatos Nacionais de Saltos de Obstáculos ’22 em Cascais

Os Campeonatos de Saltos de Obstáculos arrancaram esta quinta-feira (22) e prolongam-se até domingo, no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais organizado pelo Clube Hípico de Vilamoura /Alubox XXI/Plank Shows, nas seguintes categorias: Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos(CPCO), Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Elite (CPCE), Campeonato de Portugal de Cavaleiros Clássico (CPCC), Campeonato de Portugal de Atletas Veteranos de Saltos de Obstáculos (CPAVSO), Trofeu Juventude de Cascais. Paralelamente realiza-se um Concurso de Saltos Nacional Especial (CSNE).

Disputada a primeira classificativa do Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos(CPCO), o campeão em titulo Duarte Seabra, assume o comando provisório com Mhs Fernhill Showtime seguido de Hugo Carvalho com Exception 6 e de António Matos Almeida com Oscar CG. Quinze conjuntos alinharam nesta Caça.

No Campeonato de Portugal de Atletas Veteranos apenas com dois participantes, venceu a primeira classificativa Nuno Belchiorinho com Grimaldi.

Gonçalo Queiroz com Diego Mansur venceu a primeira classificativa do Campeonato de Portugal de Cavaleiros Clássico e Maria Couto Alves com Decoltaire Z foi a vencedora no Campeonato de Portugal de Cavaleiros Elite.

Os percursos estão a cargo do chefe de pista Jose Corte-Real Santos.

Com a organização dos Campeonatos Nacionais a seu cargo, o Clube Hípico de Vilamoura, espera contar com o apoio do público aos atletas presentes, com a certeza de que tudo fará para proporcionar uns dias memoráveis a todos os amantes do hipismo.

