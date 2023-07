Arranca hoje o Campeonato da Europa de Ensino de Children e Juniores

A temporada de verão continua e, como é tradição, decorrem os campeonatos europeus das diferentes disciplinas. Esta semana é a vez do Campeonato da Europa de Ensino de Children e Juniores 2023, que se realiza em Kronberg, Alemanha até domingo (23).

Conscientes e preparados para as dificuldades que vão defrontar, Portugal apresenta-se apenas com uma equipa de Children composta por,

Guilherme Broega com Minuto

Leonor Coelho com Monarca do Lis

Maria Pessoa Almeida com Gentil

Margarida Sancho Ramos com Figo das Figueiras

Chefe d´Equipe: Filipe Canelas Pinto

No escalão Juniores Briana Vintila com Inana B e Mariana André com Iceberg de Tineo marcam presença neste campeonato.

Após as respectivas inspeções veterinárias, a competição tem início hoje quarta-feira às oito da manhã (07h00 hora PT) com a primeira parte da reprise Preliminar Children. Ao meio-dia, é a vez dos Juniores com a primeira parte da reprise por Equipas, realizando a segunda parte de ambas as provas na quinta-feira.

Na sexta-feira e sábado, decorrem as reprises Individuais Juniores e por Equipas Children dividas em duas partes, terminando no domingo com a final dos Children e a Kür dos Juniores, de onde sairão os novos campeões europeus destes escalões.

As provas deste Campeonato podem ser seguidas no ClipMyHorse.TV.

Resultados AQUI