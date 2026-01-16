APSL realiza 4º encontro sobre julgamento do Cavalo Lusitano

A Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (APSL) realizou na quinta-feira, dia 15, na Companhia das Lezírias, o quarto encontro do ciclo de sessões dedicado ao aprofundamento dos métodos e critérios de julgamento do Cavalo Lusitano.

A iniciativa contou com uma participação ativa, refletindo o interesse crescente da comunidade de criadores e profissionais na compreensão dos processos de avaliação da raça.

Em nome dos participantes, Madalena Sacadura Botte Abecassis destacou que o encontro constituiu “uma oportunidade muito valiosa para conhecer de perto o funcionamento da avaliação e do julgamento dos cavalos, aprofundar conhecimentos e promover a partilha de experiências”.

A APSL agradeceu a presença dos participantes, bem como o contributo dos oradores e juízes, sublinhando ainda a colaboração da Companhia das Lezírias para o sucesso da iniciativa.