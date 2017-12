APSL: Projecto de Cavalos Jovens Lusitanos de Ensino 29 Dezembro, 2017 9:23

A APSL tem vindo a desenvolver diversas iniciativas no sentido de potenciar as capacidades funcionais do Cavalo Lusitano.

Como é do conhecimento geral a disciplina de Ensino tem tido um grande desenvolvimento no nosso país, e os cavalos Lusitanos tem tido grande destaque pelos bons resultados obtidos quer a nível nacional, quer internacionalmente.

Depois dos bons resultados obtidos com o Projecto Cavalos Lusitanos no Ensino (PCLE) que decorreu entre 2002 e 2011 com a treinadora Martina Hannover, pretendemos voltar a ter um projecto para ajudar a desenvolver o potencial de cavalos Lusitanos e cavaleiros, beneficiando com isso os criadores, proprietários e utilizadores do nosso Cavalo pois visa também contribuir para o alargamento da base de cavalos com visibilidade pública e comparável.

Após acordo estabelecido com a Federação Equestre Portuguesa vamos dar início ao Projecto “Cavalos Novos no Ensino” reservado a cavalos Lusitanos que durante o ano de 2018, tenham 4, 5, 6 ou 7 anos, no qual será dada preferência aos animais mais jovens (4, 5 e 6 anos).

O projecto terá como responsável-técnica Kyra Kirklund e como treinadores os cavaleiros Daniel Pinto e Miguel Ralão Duarte.

Os conjuntos que participarão no Projecto serão escolhidos após provas efectuados seguindo o método já utilizado no PCLE:

Prova 1 – Avaliação morfológica julgada pelos juízes da Raça com os animais apresentados à mão (peso 10%)

Prova 2 – Prova de Ensino adaptada à idade do Cavalo (cavalos de 4 anos – P1, cavalos de 5 anos – E1, cavalos de 6 anos – M1 e cavalos de 7 anos – C1) julgada por juízes oficiais FEP (peso 25%)

Prova 3 – Prova Livre – (30%)

Prova 4 – Avaliação feita pelos treinadores Daniel Pinto e Miguel Ralão que montarão os animais (35%).

Estas provas decorrerão na Golegã nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2018.

Para os conjuntos aprovados haverá um primeiro período de quatro meses de treinos, com sessões bimensais, dois meses com cada treinador no final do qual haverá uma sessão pública conjunta com a participação de Kyra Kirklund e que terá lugar durante o Festival Internacional do Cavalo Lusitano, que decorrerá de 31 de Maio a 2 de Junho no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais.

O segundo periodo de treinos decorrerá nos meses de Julho, Setembro, Outubro e Novembro, (nos mesmos moldes do primeiro período) havendo em Novembro ou Dezembro nova concentração pública.

Considerando também o apoio que será dado pela APSL e a FEP, que permitirá diminuir os custos da participação neste projecto, julgamos ser esta iniciativa de grande interesse para os criadores/proprietários de Lusitanos As inscrições deverão ser feitas para a APSL (apsl@cavalo-lusitano.com), preenchendo a ficha que se anexa e enviando-a até ao dia 12 de Janeiro de 2018.

Caso necessita de mais informações por favor contacte a APSL a partir do dia 2 de Janeiro.

Ficha de Inscrição AQUI

Fonte: APSL