«Requinte» Foto de arquivo (c) Rui Pedro Godinho.
APSL organiza encontro sobre critérios de julgamento do Cavalo Lusitano

9 Setembro, 2025 21:55

A Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) vai realizar no próximo dia 24 de outubro de 2025, na Companhia das Lezírias, um encontro aberto a todos os interessados, dedicado ao esclarecimento e clarificação dos métodos e critérios de julgamento do Cavalo Lusitano.

O programa inclui conferências, debates e uma componente prática de avaliação, contando com a participação de especialistas de referência:

  • 9h30 – Padrão da Raça
    João Ralão Duarte
    a) As origens da Raça Lusitana
    b) Padrão de Raça

  • 10h30 – Anatomia: O exterior do Cavalo
    Dr. António Raul Brito Paes
    a) Morfologia
    b) Taras e malformações mais frequentes

  • 11h30 – Métodos de Julgamento
    Tiago Gomes
    a) Modelo e Andamentos – Aprovação de Reprodutores
    b) Critérios de Avaliação – Pontuação

  • 12h30 – Tabela Padrão
    António Vicente

  • 13h00 – Almoço (incluído na inscrição, no restaurante da Companhia das Lezírias)

  • 15h00 – Julgamentos (Parte prática)
    Criadores divididos em grupos analisam e classificam animais, acompanhados pelos juízes da raça.

🔵 Data: 24 de outubro de 2025
🔵 Local: Companhia das Lezírias
🔵 Inscrição: 35€ (inclui almoço)
🔵 Prazo de inscrição: até 10 de outubro
🔵 Inscrições: apsl@cavalo-lusitano.com

Este encontro será uma oportunidade única para criadores, técnicos e entusiastas aprofundarem o seu conhecimento sobre o Cavalo Lusitano e participarem ativamente num momento de aprendizagem e partilha.

