APSL organiza encontro sobre critérios de julgamento do Cavalo Lusitano

A Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) vai realizar no próximo dia 24 de outubro de 2025, na Companhia das Lezírias, um encontro aberto a todos os interessados, dedicado ao esclarecimento e clarificação dos métodos e critérios de julgamento do Cavalo Lusitano.
O programa inclui conferências, debates e uma componente prática de avaliação, contando com a participação de especialistas de referência:
-
9h30 – Padrão da Raça
João Ralão Duarte
a) As origens da Raça Lusitana
b) Padrão de Raça
-
10h30 – Anatomia: O exterior do Cavalo
Dr. António Raul Brito Paes
a) Morfologia
b) Taras e malformações mais frequentes
-
11h30 – Métodos de Julgamento
Tiago Gomes
a) Modelo e Andamentos – Aprovação de Reprodutores
b) Critérios de Avaliação – Pontuação
-
12h30 – Tabela Padrão
António Vicente
-
13h00 – Almoço (incluído na inscrição, no restaurante da Companhia das Lezírias)
-
15h00 – Julgamentos (Parte prática)
Criadores divididos em grupos analisam e classificam animais, acompanhados pelos juízes da raça.
🔵 Data: 24 de outubro de 2025
🔵 Local: Companhia das Lezírias
🔵 Inscrição: 35€ (inclui almoço)
🔵 Prazo de inscrição: até 10 de outubro
🔵 Inscrições: apsl@cavalo-lusitano.com
Este encontro será uma oportunidade única para criadores, técnicos e entusiastas aprofundarem o seu conhecimento sobre o Cavalo Lusitano e participarem ativamente num momento de aprendizagem e partilha.