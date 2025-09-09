APSL organiza encontro sobre critérios de julgamento do Cavalo Lusitano

A Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) vai realizar no próximo dia 24 de outubro de 2025, na Companhia das Lezírias, um encontro aberto a todos os interessados, dedicado ao esclarecimento e clarificação dos métodos e critérios de julgamento do Cavalo Lusitano.

O programa inclui conferências, debates e uma componente prática de avaliação, contando com a participação de especialistas de referência:

9h30 – Padrão da Raça

João Ralão Duarte

a) As origens da Raça Lusitana

b) Padrão de Raça

10h30 – Anatomia: O exterior do Cavalo

Dr. António Raul Brito Paes

a) Morfologia

b) Taras e malformações mais frequentes

11h30 – Métodos de Julgamento

Tiago Gomes

a) Modelo e Andamentos – Aprovação de Reprodutores

b) Critérios de Avaliação – Pontuação

12h30 – Tabela Padrão

António Vicente

13h00 – Almoço (incluído na inscrição, no restaurante da Companhia das Lezírias)

15h00 – Julgamentos (Parte prática)

Criadores divididos em grupos analisam e classificam animais, acompanhados pelos juízes da raça.

🔵 Data: 24 de outubro de 2025

🔵 Local: Companhia das Lezírias

🔵 Inscrição: 35€ (inclui almoço)

🔵 Prazo de inscrição: até 10 de outubro

🔵 Inscrições: apsl@cavalo-lusitano.com

Este encontro será uma oportunidade única para criadores, técnicos e entusiastas aprofundarem o seu conhecimento sobre o Cavalo Lusitano e participarem ativamente num momento de aprendizagem e partilha.