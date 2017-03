APSL assina protocolo com DGAV para passar a emitir Livros Azuis de Lusitanos 15 Março, 2017 12:02

No passado dia 6 de Março, a DGAV e a APSL celebraram um Protocolo que permitirá a emissão dos Livros Azuis / Documentos de Identificação Equina de equídeos Lusitanos pela APSL.

Com o objetivo de agilizar todo o processo de inscrição e emissão de documentos, tornando-o mais fácil para os criadores, desenvolveu a APSL nos últimos anos diversos esforços junto da Tutela e nomeadamente com a DGAV ( com quem temos mantido um excelente espirito de colaboração), para a centralização dos procedimentos relativos aos Lusitanos, nomeadamente no que diz respeito aos Livros Azuis.

Assim, com passagem da emissão para a APSL dos referidos Documentos, podem os criadores efetuar todos os registos numa só Entidade. Pensamos que com a implementação desta medida se diminua o tempo de espera, os custos para os criadores e de algum modo a burocracia.

A APSL e a DGAV estão neste momento a preparar todas as condições para que este serviço possa entrar em funcionamento com a maior brevidade possível, o que será oportunamente comunicado.

PR APSL