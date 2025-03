Aprovação de Reprodutores Machos em Jerez de la Frontera

A AEPSL – Associação Espanhola do Cavalo Lusitano realizou, no dia 3 de março de 2025, uma importante aprovação de reprodutores machos na cidade de Jerez de la Frontera, Espanha. O evento reuniu criadores, proprietários e cavaleiros, sendo um marco na seleção de cavalos lusitanos para reprodução.

Dos 13 exemplares apresentados, apenas cinco foram aprovados. Os cavalos que obtiveram sucesso na aprovação foram:

JASPER DO VOUGA (BRZ) (72,5 pts.) – Criador: Manuel Tavares Almeida Filho | Proprietário: Antonio Garamendi Verguizas | Cavaleiro: Ivan Castillejo

PAVLO DAS FIGUEIRAS (70,5 pts.) – Criador: Equogestão, S.A. | Proprietário: O criador | Cavaleiro: António Simões

RONALDO DA PADILHA (68,25 pts.) – Criador: Jorge Manuel D’Almeida Borrego Leonor | Proprietário: Irene Tirado Castellt | Cavaleiro: Ignacio Bonmati Bohorquez

POTOSÍ PHM (66,75 pts.) – Criador: Pablo Hermoso de Mendoza Canton | Proprietário: Fermin Bohorquez Domecq | Cavaleiro: Fernandez Garcia

NEPTUNO (66 pts.) – Criador: André Gerardo Paulo | Proprietário: Jonathan Peña Cordero | Cavaleiro: O proprietário

Infelizmente, 8 exemplares não conseguiram atingir a pontuação mínima exigida e foram reprovados na seleção, entre eles PRÍNCIPE, DOURO, REQUINTE, QUIEBRO MVL, RANSÉS FL, LUAR II, QUARTO DA VILA e ORIGEN (SPA).

A seleção criteriosa reflete o compromisso da AEPSL com a qualidade genética do cavalo lusitano, garantindo que apenas os melhores exemplares possam contribuir para o melhoramento da raça. No entanto, o rigor dos juízes chamou atenção, visto que apenas cinco dos treze machos apresentados foram aprovados.