Apresentação Pública do Livro Genealógico da Raça Garrana 6 Setembro, 2017 17:20

O cavalo de raça Garrana tem na região de Ponte de Lima a maior expressão da sua distribuição geográfica e conta com um número crescente de amantes e criadores.

No sentido de preservar esta raça e no seguimento do trabalho já dinamizado, nomeadamente na candidatura da raça Garrana a Património Nacional, o Município de Ponte de Lima, em parceria com a Associação de Criadores de Equinos de Raça Garrana e a Associação Concelhia das Feiras Novas apresentam o Livro Genealógico da Raça Garrana – Stud Book 2011 – 2015.

Esta publicação resume-se a um livro técnico, sobre a Raça Garrana, cujo objetivo principal é contribuir para a preservação da mesma. Segundo se lê no prefácio do livro, “trata-se de um serviço público de registos de genealogias e de um testemunho de um tempo, no qual, um grupo de pessoas dedicadas, afirma o valor do seu trabalho laborioso e metódico para memória futura.”

Esta edição realça ainda “as referências imateriais valorizadoras da raça, particularmente o seu papel sociocultural, na dinamização de eventos promotores de convívios sociais nas povoações e do turismo local, em que o “Garrano” assume o papel de protagonista central, nas romarias, nas corridas de “passo travado”, a trote e a galope. (..) “A sua presença na paisagem montanhosa do Norte de Portugal, numa zona transfronteiriça com o sul da Galiza, transforma-o num elemento imprescindível de um ecossistema com predadores naturais.”

A apresentação pública está marcada para quinta-feira, 7 de Setembro, às 19h30, na Clara Penha – Casa dos Sabores em Ponte de Lima.