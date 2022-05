Considerando a marca “Ponte de Lima – Destino Equestre Internacional” como alavanca de dinamização do turismo e da economia local, o Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, Vasco Ferraz, tem agendada a apresentação do programa para 2022, que será presidido por Bruno Rente, Presidente da Federação Equestre Portuguesa, no dia 13 de Maio, às 15h00, no Palacete Villa Moraes.