Apresentação do Concurso de Saltos Internacional Oficial de Lisboa 24 Maio, 2017 18:35

O Hipódromo do Campo Grande apresentou hoje à imprensa a 97ª edição do Concurso de Saltos Internacional Oficial que decorre entre quinta-feira (25 de maio) e domingo (28 de maio) e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

O CSIO de Lisboa, com entrada livre, é uma referência no calendário equestre internacional e no calendário turístico da capital portuguesa e, por isso, divulgado em todo o Mundo, o que por si só faz com que Portugal e, sobretudo, Lisboa, desfrute de uma enorme projeção a nível Mundial. Este ano conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que assumiu recentemente a sua candidatura a Capital Europeia do Desporto 2021.

Jorge Máximo, Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, acrescenta que “quase centenário, o CSIO de Lisboa é uma competição de alta qualidade que consideramos uma excelente montra para promover internacionalmente o potencial da nossa cidade entre os amantes do desporto a cavalo. Esta é também a ambição de Lisboa, Capital Europeia do Desporto em 2021.”

Estima-se que no último ano o desporto teve um impacto de cerca de 100 milhões de euros na cidade de Lisboa e, neste âmbito, Jorge Máximo destaca que “Lisboa é das poucas capitais europeias que se pode orgulhar de possuir um hipódromo de excelente qualidade em pleno coração da cidade. O desporto equestre e a tradição hípica têm uma força enraizada na nossa cidade bem refletidas na intensa atividade desportiva e social anual da Sociedade Hípica Portuguesa.”

A candidatura é o reconhecimento da importância de Lisboa na promoção da prática desportiva, e José Manuel Figueiredo, Presidente da Sociedade Hípica, destaca que “eventos como o CSIO contribuem para provar que Lisboa está à altura deste desafio.”

PR

