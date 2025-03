Apresentação do Cartaz da Haleh Nations Cup 2025

Após o grande sucesso do Raide Barroca D’Alva Nations Cup 2024, que reuniu 150 conjuntos de 24 países, a organização está empenhada em elevar ainda mais o nível da competição e preparar o caminho para o Campeonato do Mundo FEI de Jovens Cavalos de Endurance 2026.

É com grande entusiasmo que apresentamos a Haleh Nations Cup 2025, um evento de referência no calendário internacional do endurance equestre, que terá lugar na Herdade da Barroca D’Alva, em Alcochete, nos dias 31 de maio e 1 de junho de 2025.

Ao longo do fim de semana, serão disputadas 12 provas, com especial destaque para a Taça das Nações CEIO** 120 km (Prova Teste do Campeonato do Mundo FEI Endurance de Cavalos Novos 2026) e um CEI*** 160 km.

A Haleh Nations Cup 2025 promete ser um evento imperdível, reunindo os melhores atletas e equipas do mundo num ambiente de competição de alto nível, resistência e espírito desportivo.

Fique atento a mais novidades e junte-se a nós para um fim de semana inesquecível no coração do endurance internacional!