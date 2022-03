APORMOR mantém a gestão do Stud-book do Cavalo LW

Recentemente a Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas remeteu à Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) um procedimento jurídico-administrativo, com o objetivo de que a gestão do Livro Genealógico do Cavalo Luso-Warmblood deixasse de ser efetuada pela APORMOR.

A DGAV interpelou a APORMOR, e esta Associação respondeu. Fruto desta resposta, a Sra. Diretora Geral da DGAV manteve a decisão de entrega da gestão do Livro à APORMOR.

No entanto, a situação criou prejuízos. Os mais relevantes traduziram-se na ausência de inscrição de animais, muitos deles de criadores estrangeiros.

Lembramos que há uns anos, o Sr. Paulo Vidigal diligenciou junto do Sr. Presidente José Veiga Maltez, com a intensão de que o Livro Genealógico do cavalo Luso-Warmblood nascesse e fosse gerido pela Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas. A Direção da APCRS reuniu e chumbou o projeto.

A intensão deste comunicado é esclarecer todos aqueles que tiveram conhecimento desta situação de impasse administrativo, bem como todos aqueles que não tiveram conhecimento, mas que são apoiantes deste novo projeto de criação de cavalos de Desporto.

O assunto está encerrado, e a APORMOR continua a inscrever todos os animais que reúnam condições para ser admitidos neste Livro.

Contamos com todos para levar a “bom porto” este empreendimento.