APCRS Aposta na Atualização do Studbook do Portuguese Sport Pony: Jovem Criadora dá os primeiros passos promissores

O Studbook do Portuguese Sport Pony está atualmente em processo de atualização, conforme anunciado pela Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas (APCRS). A iniciativa visa alinhar este registo com os padrões europeus dos principais Studbooks de póneis de desporto, como parte de uma estratégia de desenvolvimento e internacionalização da raça.

Neste contexto de modernização e progresso, destaca-se o trabalho da jovem criadora Ana Marta Abreu, que registou provisoriamente duas fêmeas no Studbook em 2024. Ambas foram inseminadas com garanhões da raça Poney Français de Selle (PFS) — uma das mais valorizadas na Europa no desporto equestre juvenil — e os primeiros resultados já começam a surgir nesta primavera.

Vanilla GSP (Gandarinha Sport Pony) nasceu esta quarta-feira, cheia de vitalidade. É filha de Hwen d’O Vezauzière, um garanhão de estatuto Elite, e de Milu GSP, irmã do conhecido Oreo da Gandarinha. Mais nascimentos estão previstos para breve, acompanhando o entusiasmo crescente em torno do projeto.

Entretanto, Ana Marta Abreu já conta com mais duas éguas com excelentes origens em salto de obstáculos — uma Zangersheide filha de Cicero Z van Paemel e Dollar de Murier, e uma Welsh B — com as quais pretende avançar na criação para 2026.

O contributo de jovens criadores como Ana Marta é essencial para o fortalecimento da genética nacional e para a consolidação do Portuguese Sport Pony no panorama equestre internacional.