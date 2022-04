APCRS: Abertas as Inscrições no Livro de Nascimentos Luso Warmblood

A Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas recentemente reconhecida como gestora do Livro Genealógico do Luso Warmblood informa que estão abertas as inscrições no Livro de Nascimentos do Luso Warmblood. As inscrições são gratuitas até 31 de Dezembro.

Mais informa que os reprodutores, Machos ou Fêmeas, aprovados no Studbook do Português de Desporto e ou por outros Stud Books Membros da WBFSH, serão automaticamente aceites como reprodutores do Studbook Luso Warmblood.

Confira a circular AQUI