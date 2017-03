APA integra Grupo de amigos do Museu Nacional dos Coches 1 Março, 2017 6:44

A APA, por decisão da Direcção, irá integrar o Grupo de amigos do Museu Nacional dos Coches (GAMNAC), que se encontra em fase de revitalização, e integrará, através de alguns sócios, os Órgãos Sociais desta organização.

O GANNAC, de acordo com os seus estatutos, tem por finalidade colaborar com o Museu Nacional dos coches na promoção do mesmo, junto do público e no enriquecimento do seu acervo. Para tal o GAMNAC desenvolverá actividades tais como organização de conferências, curso, congressos, exposições e edições, e promoverá a aquisição ou doação de bens para o Museu.

A Associação Portuguesa de Atrelagem (APA) convida todos os sócios que pretendam colaborar com o Museu a tornarem-se amigos no GAMNAC, para o qual pagarão a quota de € 25,00 (pessoa singular efectiva). Existem outras categorias de amigos que podem ser consultadas no nosso site da APA.