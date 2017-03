ANEID promove novo curso: Banda neuromuscular e a sua aplicação em cavalos 1 Março, 2017 9:17

A ANEID vai promover, no próximo dia 18 de Março, no Colégio Vasco da Gama, em Belas, um novo curso subordinado ao tema ‘A Banda Neuromuscular e a sua aplicação em cavalos’.

De acordo com os organizadores trata-se de um curso que tem como objectivo ensinar os profissionais que trabalham com equinos na sua prática clínica diária a aplicar bandas neuromusculares em equinos, que atuam “eliminando a pressão sobre os nociceptores, oxigenando o tecido e restabelecendo o tónus muscular fisiológico”.

O curso será ministrado pelos formadores João Paulo Marques, licenciado nas áreas de Medicina Desportiva, Medicina, Física e Reabilitação e Medicinas Complementares, e João Figueiredo Costa, Fisioterapeuta formado pela Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa (Estesl), e inclui a abordagem de questões como:

•Banda Neuromuscular: Generalidades e técnicas;

•Mecanismos de acção da BNM;

•Características da BNM;

•Diferentes técnicas da BNM;

•Aplicação da BNM na patologia músculo-esquelética do cavalo;

•Estimulação/relaxamento muscular;

•Drenagem linfática/edema;

•Correcções posturais do cavaleiro sobre o cavalo;

•Banda dinâmica sobre o cavalo.

Dirigido a : Veterinários, estudantes de medicina veterinária e fisioterapeutas equinos.

O curso tem a duração de oito horas e tem um custo de 150€, com as inscrições a encerrarem no próximo dia 14 de Março.

Para mais informações contacte o email formacao@aneid.pt.