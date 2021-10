André Schröder suspenso por um ano 6 Outubro, 2021 9:52

O Tribunal da FEI suspendeu o cavaleiro ucraniano Andre Schröder por abuso e maus tratos ao cavalo Allegro. Este tribunal emitiu a sua decisão final baseada na norma: Abuso e Violação do Código de Conduta da FEI para o Bem-Estar do Cavalo.

O caso de abuso envolveu o cavalo Allegro (FEI ID 104QY43 /GER), montado pelo cavaleiro ucraniano, Andre Schröder (FEI ID 10022310 /UKR), no CSI1* em Samorin, Eslováquia, que decorreu entre 6 e 9 de Maio de 2021.

Os oficiais do evento informaram a FEI que, antes do Grande Prémio, o atleta usou caneleiras nos posteriores com pontos de pressão afiados no seu cavalo. Após uma inspeção adicional das caneleiras pelo Chefe Steward, tornou-se visível que havia buracos no interior das caneleiras traseiras, contendo picos afiados.

O atleta mudou a sua declaração várias vezes e acabou por ser emitido um Cartão de Aviso Amarelo no local pelo abuso do cavalo. Além de uma análise pormenorizada dos relatórios dos funcionários da FEI, esta considerou que a gravidade da infração justificava sanções adicionais em conformidade com o Regulamento Geral.

Na sua decisão final, o tribunal desqualificou o cavalo e o atleta da competição em causa e impôs uma suspensão de um ano a este cavaleiro a partir de 29 de setembro de 2021. Foi ainda multado em 5.000 CHF e vai pagar os custos do processo de 2.000 CHF.

Consulte a decisão final AQUI