André Borges Caeiro vence o CEI1* de Montemor-o-Novo

Integrado nas Comemorações do Dia do Município, de S. João de Deus, a escola de equitação Equimor com o apoio da autarquia organizou no passado sábado (10) a primeira prova internacional de resistência equestre em Montemor-o-Novo, um CEI*, bem como provas nacionais (CEP 80km, CEN 80km e CEP 40km).

Numa semana de muita chuva, foi possível ao chefe de pista, Pedro Duarte Mariano, “construir” pistas inseridas numa paisagem extraordinária, que agradaram os participantes.

Com um número de participantes (13) dentro do que era previsto face às diversas condicionantes, esta prova decorreu sem qualquer incidente.

O cavaleiro português André Borges Caeiro venceu o CEI1* tendo percorrido os 80kms a uma velocidade média de 17,880km/h (04 horas 28m e 27 segundos). Margarida Oliveira Soares foi 2ª classificada com Franzino dos Condes (17,869km/h) e Mónica Mira com Faraó dos Hospitais completou o pódio (16,807km/h).

No CEP 80Kms venceu Pedro Picão Fernandes com Ginja (15,43kms/h). António Marcelino com Gaivota da Ameira foi segundo classificado (15,42kms/h) e Luís Miguel Barradas ocupou o 3º lugar com Haia de S. Pedro (15,41kms/h).

André Filipe Pinto venceu com Incrível Vb o CEP 40Kms. João Lopes Aleixo e Heroína ficaram classificados em 2º enquanto André Pereira Sousa ocupou o 3º lugar montando Golita.

