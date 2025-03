Andalucia Sunshine Tour: Rodrigo Giesteira Almeida e ‘Karonia. L’ vencem o Pequeno Grande Prémio

Cem cavaleiros participaram no Pequeno Grande Prémio neste sábado, realizado na pista de relva David Broome, em Montenmedio. Esta prova, válida para o ranking Longines a 1,45m, teve 19 percursos sem faltas e um desempate muito disputado. O vencedor foi o cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida, montando a égua de dez anos ‘Karonia. L’, filha de ‘Harley’ x ‘G-Ramiro Z’. A dupla concluiu o percurso em 41,10s.

No segundo lugar ficou classificado o suíço Anthony Bourquard, que completou o percurso em 42,71s com ‘Festival Semilly’ (‘Tornesch’ x ‘Orame’) enquanto a francesa Marie Demonte montando ‘Forban de Beliard’ (‘Upsilon’ x ‘Diamant de Semilly’) fechou o pódio. A brasileira Camila Mazza de Benedicto ficou em quarto lugar com ‘Barbarossa Dree Boeken’ (‘Vagabond de la Pomme’ x ‘Goldfever’), seguida do britânico Graham Gillespie, quinto classificado com ‘Veneno’ (‘Chacco-Blue’ x ‘Baloubet du Rouet’).

Na prova de 1,30m, a vitória foi da portuguesa Diana Ferreira Pinto com ‘Lascadello-F’. Em segundo lugar ficou o suíço Noah Pfyffer von Altishofen com ‘Fenomene Divy’ e, em terceiro, o espanhol Miguel Honrubia Alvariño com ‘E Pleasure Beaufour’.

Na prova de 1,35m, Carolina Rolo Campos ficou em quinto lugar montando Concerto de Brumel. O primeiro lugar foi da holandesa Anouk de Ruijter com ‘Moviestar’.

CSIOJ 1,40m: Nas categorias juniores, o cavaleiro português Filipe Migens Malta da Costa conquistou o segundo lugar montando Colombe des Quarts. A holandesa Liv Linssen venceu a prova de 1,40m com ‘Lyn’.

CSIOJ 1,35m Troféu Geolastic: Vitória britânica com Izabella Rogers e ‘Cantante 47’.

Quatro portugueses ficaram entre os dez primeiros:

2º Leonor Azevedo e Silva com Groove du Guignoly

4º Martim Ribeiro com Lagon Parisol

6º Diana Ferreira Pinto com Action Boy Z

7º Afonso Ferreira Rebelo com D My Dream Z

CSIOCh 1,30m: Nas provas da categoria Children, o espanhol Lucas Morote Soria venceu montando ‘Gabriela Manciaise’.

Dois portugueses ficaram entre os dez primeiros:

5º Maria Inês Sequeiros com C-Invictuz Z

6º Tomás Sabino Gonçalves com Nabin-S

Hoje serão disputadas 19 provas, incluindo três a contar para o ranking Longines e os GPs para Young Riders, Juniores e Children.

