Andalucía Sunshine Tour: Prata para Portugal na Taça das Nações

Na manhã da última sexta-feira (14), disputaram-se as Taças das Nações do CSIO de Vejer de La Frontera, no âmbito do Andalucía Sunshine Tour da Dehesa Montenmedio.

A primeira categoria a entrar em pista foi a Children, e a equipa portuguesa brilhou, conquistando uma magnífica medalha de prata sob condições meteorológicas adversas. A formação nacional, composta por Matilde Rodrigues com ‘Jikaribanta’, Luisa Antunes Lopes com ‘Quast vd Coefering’, Tomás Sabino Gonçalves com ‘Charlie XVIII’ e María Inés Sequeiros com ‘Ballerina Girl DVO Z’, sob a liderança do chefe de equipa Luis Negrão, demonstrou grande qualidade e determinação ao longo da prova.

A primeira mão, desenhada por Carlos Núñez, apresentou um percurso técnico com 12 obstáculos e 15 esforços. Os jovens talentos portugueses somaram 8 pontos na primeira mão, mas responderam com uma atuação exemplar na segunda, terminando com zero penalizações e garantindo assim um lugar no desempate com a Espanha.

No momento decisivo, os nossos cavaleiros mostraram nervos de aço. Tomás Sabino Gonçalves com ‘Charlie XVIII’ e María Inés Sequeiros com ‘Ballerina Girl DVO Z’ concluíram os seus percursos sem faltas, consolidando a posição da equipa. Matilde Rodrigues, que até então tinha realizado um percurso irrepreensível com ‘Jikaribanta’ (zero pontos na primeira e segunda mão), enfrentou dificuldades no desempate e terminou com 8 pontos, sem, no entanto, comprometer o extraordinário desempenho coletivo da equipa.

No final, a vitória foi determinada pelo fator tempo, com a formação espanhola a ser a mais rápida e a garantir o primeiro lugar. Portugal subiu ao pódio em segundo lugar, conquistando um honroso e brilhante segundo lugar, seguido pelos Países Baixos, que fecharam a Taça das Nações com 12 pontos.

Resultados AQUI