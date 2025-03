Andalucia Sunshine Tour: Portugueses destacam-se nos GP’s

No último domingo (16), Dehesa foi palco de 19 provas emocionantes, incluindo três pontuáveis para o ranking Longines, além dos Grandes Prémios para Young Riders, Juniores e Children. Os jovens cavaleiros portugueses não deixaram escapar as vitórias e conquistaram classificações de destaque.



Destaque para Rodrigo Giesteira Almeida no CSI4*

Rodrigo Giesteira Almeida garantiu um excelente 9º lugar com Karonia L no CSI4 Medium Tour Grand Prix 1,50m*, entre 78 participantes, sendo que 14 conjuntos optaram por retirar.

Na terça-feira (18), realizaram-se as provas para cavalos novos. Na categoria de sete anos, os melhores da primeira prova foram:

🥇 Izzara du Ru (Nervoso x Apache D’Adriers), montado pelo francês Emeric George

🥈 Diagolda PS, com a britânica Izabella Rogers

🥉 Balou’s Lady B Z, montado pelo português Francisco Fontes

Na segunda prova, Francisco Fontes voltou a brilhar ao vencer com SES Titanic.

Em seguida, classificaram-se:

🥈 Fahidi D’Elsendam Z, com o espanhol Armando Trapote Mariscal

🥉 Cordian, com o polaco Maksymilian Wechta

A final da categoria de sete anos contará com 65 binómios que disputarão o título esta quarta-feira.

CSIOCh Grand Prix 1,30m (13 participantes)

🏅 9º lugar – Maria Inês Sequeira & C-Invictus Z

CSIOJ Grand Prix 1,40m (25 participantes)

🏅 6º lugar – Alice Laruça & Karim

🏅 8º lugar – Leonor Azevedo e Silva & Elegant d’Harmonie

CSIOJ 1,35m (14 participantes)

🏅 4º lugar – Filipe Miguens Malta da Costa & Colombe des Quarts

🏅 6º lugar – Diana Ferreira Pinto & Action Boy Z

🏅 7º lugar – Leonor Azevedo e Silva & Groove du Guignoly

🏅 8º lugar – Afonso Ferreira Rebelo & D My Dream Z

CSIOCh 1,25m (8 participantes)

🥇 1º lugar – Constança Pires & Simba Old

🏅 6º lugar – Tomás Sabino Gonçalves & Nabina-S

CSI4 Small Tour 1,40m

🥇 1º lugar – Carolina Amorim Batiste & Jesilette

Resultados completos AQUI