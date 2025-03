Andalucía Sunshine Tour: Nuno Tiago Gomes no pódio do G.P. Small Tour

O mau tempo não deu tréguas no último domingo, mas também não impediu a excelente prestação do cavaleiro português Nuno Tiago Gomes, de 24 anos, montando Chaccora’s Stakko PS (Chacco-Blue x Conthargos). O jovem destacou-se no desempate, conquistando o segundo lugar no Grande Prémio (1,45m) do Small Tour, terminando a apenas 88 centésimos de segundo do vencedor (40,93s). Venceu o espanhol José Antonio García Diana, que, montando Dearest Diamond RS (Diamant de Semilly), num desempate entre oito conjuntos, registou 40,05s nesta prova pontuável para o ranking mundial Longines. O irlandês Adam Morgan, com Joplin (Starpower x Verdi TN), completou o pódio, com um tempo de 41,46s.

Will Fletcher e ‘Iwalinde’ vencem o Grande Prémio Dunas de Barbate 4

O cavaleiro britânico William Fletcher, montando Iwalinde, conquistou a sua segunda vitória da semana em provas do Ranking Longines, ao sagrar-se vencedor do Grande Prémio Troféu Dunas de Barbate (1,55m), disputado no domingo.

A francesa Pénélope Leprevost, num desempate extremamente rápido, montando Baloubet de Talma (Baloubet du Rouet x Cento), parou o cronómetro em 37,37s, apenas 0,10s atrás de Will Fletcher, ficando com o segundo lugar. O último conjunto a entrar em pista foi o britânico Simon Crippen, com Handsome (Toulon x Phin-Phin), que terminou o percurso em 38,36s, mas com uma falta, garantindo assim a terceira posição. O seu compatriota Matthew, um dos primeiros a competir, teve um percurso incrivelmente rápido de 37,06s, mas cometeu duas faltas, terminando na quarta posição, montando Medoc de Toxandria (Der Senaat 111 x Kelvin de Sainte Hermelle). Na quinta posição, ficou a sueca Antonia Andersson, com Bella PS (Messenger x Contendros 2), sendo a mais rápida entre os conjuntos que penalizaram quatro faltas no percurso inicial.

Com mais uma semana emocionante concluída no Andalucía Sunshine Tour, a competição segue para as duas últimas semanas, que prometem novos desafios e momentos de emoção.

