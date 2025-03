Andalucia Sunshine Tour : Hugo Carvalho com dupla vitória nos cavalos novos

O cavaleiro português Hugo Carvalho teve um excelente início de semana no Andalucia Sunshine Tour, vencendo as duas provas da categoria de cavalos de 7 anos realizadas nesta segunda-feira.

O cavaleiro português brilhou ao conquistar o primeiro lugar nas duas competições com Noble Style-N e Nau-N, além de garantir a quarta posição na prova para cavalos de 8 anos com Maluda-N.

Na primeira prova, o segundo lugar ficou com Fahidi D’Elsendam Z, montado pelo espanhol Armando Trapote. O terceiro posto foi para Bellini O.S, com o britânico Taio Strevett. Em quarto ficou Nina Tilla, sob a sela do espanhol Jesús Garmendia Echevarría, e na quinta posição, Marble Arch, montado pela dinamarquesa Karoline Sloth Kjaer.

Na segunda prova, Narcos, montado pelo britânico Joshua Hutchins, ficou em segundo lugar. O terceiro lugar foi compartilhado entre Arezzo de Llamosas, também montado por Armando Trapote, e Himalaya, do dinamarquês Kasper H. Hansen. A quinta posição ficou com Nice Girl Dito, da luxemburguesa Odile Gierech.

Um total de 156 cavalos competiu na categoria de 7 anos, com 84 percursos sem faltas.

Resultados AQUI