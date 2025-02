Andalucía Sunshine Tour: Coudelaria de Maria Chambell em destaque

O cavaleiro alemão Gerrit Nieberg foi o vencedor da prova Equine America Grand Prix (1,55m) neste domingo no Andalucía Sunshine Tour, montando o rapidíssimo cavalo castrado de 10 anos, Ping Pong van de Lentamel (Emerald Van’t Ruytershof x Toulon), filho da égua belga Lieve Vrouwke van de Lentalmel, nascida na coudelaria de Maria Chambell. Esta dupla disputou o desempate, que contou com oito conjuntos, em apenas 38,16 segundos, garantindo uma vitória decisiva. Este é o seu segundo grande triunfo no evento, depois de já terem conquistado o Grande Prémio Stephex no dia 9 de Fevereiro.

O segundo lugar foi para o belga Roy van Beek, que completou o percurso em 40,31 segundos com Cavoir-H OLD, um castrado de 10 anos filho de Casallco x Calido I. Em terceiro ficou o italiano Riccardo Pisani com Chatolinue PS (Diablo Blanco x Stakkatol), terminando em 41,40 segundos. A quarta posição foi ocupada pelo irlandês Billy Twomey com Jumping Jack van de Kalevallei, enquanto Antonia Andersson, da Suécia, fechou o top 5 com Bella PS.

Parabéns a Maria Chambell, que há vários anos vem apresentando produtos de extraordinária qualidade na sua coudelaria em Murtosa!

Resultados AQUI