Ana Rita apresenta a sua quadra de cavalos para 2017 5 Abril, 2017

Ana Rita prepara a temporada de 2017 com muito trabalho e ilusão, acreditando que fruto do trabalho realizado em anos anteriores, e agora com a nova dupla de apoderados D. José Luis Cazalla e o matador de touros López Diaz, tudo indica ser um ano muito bom, até porque contratações para Espanha e França, já as há em agenda.

Ana Rita tem uma quadra consolidada, no entanto o desejo de ser figura obriga-a sempre a melhorar, fruto desse desejo é a preparação que diariamente leva a efeito com novos cavalos, que vão com certeza enriquecer ainda mais a sua quadra.

Fique de seguida com algumas informações sobre a quadra de Ana Rita:

Saída

Engraçada, 8 anos, cruzada, ruça, ferro João Dinis

Dakar, 9 anos, cruzado, palomino, ferro Soc. Ag. Oliveira Martins

Cavalos de Banderilhas

Figaro do Vale, 7 anos, PSL, baio, sem ferro

Don quixote, 9 anos, PSL, ruço, ferro Inácio Ramos

Castuera, 11 anos, cruzado, ruço, ferro Soller Garcia

Ás de Ouros, 12 anos, cruzado, ruço, ferro Soc. Agricula Oliveira Martins

Zaquero, 13 anos, cruzado, mosqueado, ferro Soc. das Silveiras

Ultimo Tércio

Fandi, 7 anos, cruzado, ruço, ferro Soc. Ag. Oliveira Martins.