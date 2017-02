Americano Kent Farrington o mais ganhador em 2017 15 Fevereiro, 2017 15:59

Além de ter o prazer de subir ao pódio, quanto lucra um cavaleiro por alcançar este feito?

Kent Farrington é o cavaleiro que até ao momento tem conquistado o maior prize money € 175.385 em 2017. Segue-se o alemão Christian Ahlmann com € 147.000 enquanto o seu compatriota Ludger Beerbaum ocupa o terceiro lugar com €141.000. Eric Lamaze em quarto lugar com €140.000 e Todd Minikus em quinto com €128.000.

Miguel Maria Bravo neste ranking ocupa a 131ª posição com €15.580; João Marquilhas em 147º com €14.039; Mário Wilson Fernandes em 214º tendo conquistado este ano, €8.800 em prémios.

