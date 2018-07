Amazonas de Portugal brilham no Encontro Internacional de Atrelagem de Tradição 13 Julho, 2018 16:21

Organizado pela Associação Portuguesa de Atrelagem o evento que teve a participação internacional e Nacional de vários adeptos da atrelagem de tradição com carros de cavalos de sonho contou também com a participação da AAP, Associação de Amazonas de Portugal que, para espanto dos milhares de turistas cavalgaram à amazona pelos jardins de Belém, Mosteiro dos Jerónimos e museu dos coches havendo tempo também para um pastel de Belém como manda a praxe.

Lideradas por D. Isabel Palha de Figueiredo, Presidente da AAP as Amazonas, D. Maria Eugénia da Costa Casquinha, D. Inês Conde , Catarina D`Oliveira e Sousa e Carolina Conde Gonçalves e seus cavalos lusitanos desceram a Calçada da Ajuda até ao Museu dos Coches percorrendo depois a Av. Da Índia até ao Mosteiro dos Jerónimos onde acompanharam vários carros que cavalos que se encontravam no evento, destacando pela beleza do conjunto, D. Madalena Sacadura Botte Abecassis no seu Vis-a-Vis , nome que se atribui à disposição dos lugares ( O banco de trás virado para a frente e o da frente virado para trás) do célebre construtor francês Binder que pertenceu a D. Carlos , Rei de Portugal.

Mais um evento em que as Amazonas de Portugal se associaram para a divulgação desta tão bela arte, a monte à Amazona.

A AAP vai ministram em breve mais estágios com vista ao ensino, preparação e melhoramento desta forma de montar .

PR