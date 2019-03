“Amazing” Laura Renwick, repete vitória na II Young Horses European Cup 2019 21 Março, 2019 16:40

A britânica Laura Renwick continua a surpreender em Vilamoura, ao vencer pela segunda vez a final para cavalos de 5 e 6 anos, tendo ficado em 3º lugar nos 6 e 7 anos também.

Terminaram esta quarta-feira as finais para cavalos novos da II Young Horses European Cup com provas disputadas com barrage e nas quais participaram os melhores cavalos novos das cinco semanas anteriores.

Nos 5 anos, venceu o cavalo Cottee (Asterix E Z xd Couleur Rubin) montado por Laura Renwick que conseguiu bater no desempate os 11 conjuntos que disputaram o desempate. Nos segundo e terceiro lugares, ficaram classificados os seus compatriotas Emma Stoker com a égua Skylandria Z (Super Trooper de Ness x Indoctro) e Jackson Reed com a égua Obelia Vd Bisschop (Nabab de Reve x Baloubet du Rouet).

Entre os 10 primeiros ficaram classificados, o garanhão KWPN Just Blue (Mr. Blue x Naatschap) montado pelo português Henrique Drumond em 5º lugar, e Luis Silva Fernandes em 10º com a égua Barcarolle Bd Z.

Nos 6 anos, o triunfo pertenceu à égua Symphony (Parco x Tristan de Quelen) de Laura Renwick que também ocupou o terceiro lugar montando Sky’s the Limit (No Limit x Tristan de Quelen). O espanhol Antonio Marinas Soto com a égua Iep (Zambesi x Epilot) ocupou o segundo lugar.

Henrique Drumond voltou a ficar entre os dez primeiros classificados nesta prova, desta vez com os garanhões Umberto Van Overis Z em 9º lugar em 10º com Dialoubet du Loir.

Nos 7 Anos, o cavalo Huepens Conquestador (Chin Chins Erbe x Grosso Z) montado pela cavaleira holandesa Anou de Ruijter foi o único conjunto a terminar a prova com um duplo percurso sem faltas. A suíça Faye Schoch foi segunda classificada com Essex enquanto Laura Renwick voltou a subir ao pódio em terceiro lugar com Maverick (Diamant de Semilly x Heartbreaker) propriedade da cavaleira.

Hoje, começou o último CSI3*/CSI1*/CSIYH1* deste circuito com 18 provas, sendo as provas do Big Tour (1,50m) pontuáveis para o Longines ranking mundial.

