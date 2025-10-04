Alter: Resultados dos Critérios de Cavalos Novos de Dressage 2025

Nos dias 3 e 4 de outubro, a Coudelaria de Alter foi palco dos Critérios de Cavalos Novos de Dressage 2025, um evento que celebra o talento e o potencial das novas gerações de cavalos de dressage em Portugal.

Estes critérios têm como objetivo avaliar a qualidade dos andamentos, a submissão e o potencial do cavalo para a disciplina, de acordo com as diretrizes da Federação Equestre Internacional (FEI).

Mais do que uma competição, este evento representa um importante momento de valorização e descoberta de futuros talentos da dressage nacional.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Cavalos de 4 Anos

A Medalha de Ouro foi conquistada pelo Lusitano Romeo Plus (Escorial x Ivana Plus), criado e propriedade de Dressage Plus, montado por João Castelão, com uma média final de 78,93% (72,67% + 85,20%).

A Prata ficou com André José Braz e o PSL Rojão das Lezírias (Jabuti x Jovita das Lezírias), criado e propriedade da Companhia das Lezírias, que alcançaram 77,04% (70,89% + 83,20%).

A Medalha de Bronze foi para Ricardo Silva com o PSL Requinte (Riopel x Laidy), criado e propriedade de Filipe Sousa, com uma média final de 75,46% (67,73% + 83,20%).

Cavalos de 5 Anos

A Ouro foi atribuída à égua Oldenburger Happy Vivina PS (Vivino x Happiness PS), criada por Paul Schockemöhle e propriedade da Samag Lda, montada por João Afonso Leitmann, que obteve 80% (79% + 81%).

A Prata foi para Martha Fernanda de Albergaria com o Cruzado Português Quebra-mar (Moscatel x Lanidor Plus), criado por Inês dos Santos Gonçalves e propriedade de Tiago Albergaria, com 76,65% (78,20% + 75,10%).

O Bronze coube novamente a João Afonso Leitmann, desta vez com a égua ruça Oldenburger Sezua Hot PS (Sezuan x Hot Line), também criada por Paul Schockemöhle e propriedade da Samag Lda, com 76% (75% + 77%).

O criador Paul Schockemöhle destacou-se neste escalão, somando uma Medalha de Ouro (Happy Vivina PS) e uma de Bronze (Sezua Hot PS), reforçando a qualidade da sua criação.

Cavalos de 6 Anos

A Medalha de Ouro foi para o Hanoveriano Belcanto HB (Benicio x Roberta HB), criado por Helmut Bassemann Jr. e propriedade da Clínica Veterinária Dallas Lda, montado por Mafalda Galiza, que obteve a mais alta pontuação dos critérios: 86,20% (83,80% + 88,60%).

A Prata coube a Maria Caetano com o PSL Pendragon de Tineo (Dragão das Figueiras x Guhadiana), criado e propriedade do espanhol Juan Manuel Cordero, com 78,90% (78,60% + 79,20%).

O Bronze foi conquistado por André Conde Costa com o PSL Peridoto (Joker x Esmeralda), criado e propriedade da Casa Cadaval, com uma média final de 76,80% (76% + 77,60%).

Cavalos de 7 Anos

A Medalha de Ouro foi conquistada por Maria Caetano, montando o Lusitano Óscar das Figueiras (Dragão das Figueiras x Bohemia), criado e propriedade da Equogestão SA, com uma média final de 76,28% (78,25% + 74,64%).

A Prata foi para Nuno Chaves de Almeida com o PSL Oxalá (Dragão das Figueiras x Beldruega), criado por Madalena Abecassis e propriedade de Áurea Maria Sábio, alcançando 74,55% (73,31% + 75,80%).

O Bronze ficou com Pedro Garrido e o Lusitano Obstinado (Beirão x Birra), criado pela Coudelaria de Alter e propriedade da Companhia das Lezírias, que pontuou na final 74,31% (73,72% + 74,90%).

O júri foi composto por Luís Pedro Machado (Presidente), Michele Cristóvão e Bruno Caseirão, garantindo uma avaliação rigorosa e imparcial das provas.

Os Critérios de Cavalos Novos de Dressage 2025 em Alter voltaram a destacar a excelência e o compromisso da criação nacional com o desenvolvimento do cavalo de desporto.

Resultados completos AQUI