Alter: Resultados dos Critérios de Cavalos Novos de Dressage 2022

Decorreu entre 6 e 9 de Outubro na Coudelaria de Alter, os Critérios de Cavalos Novos de Dressage.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Cavalos de 4 Anos – Obama Plus (CP) (Quantensprung 3 x A-Pik Lady Plus) do criador Dressage Plus e propriedade de Clavoura – Actividades Agrícolas, montado por João Castelão destacou-se ao conquistar a medalha de ouro nesta classe com a média final de 75,55% (71,90% + 79,20%). Gonçalo Carapau conquistou a prata com o Cruzado Português Offshore (Furstenball x Estampa) propriedade da Sociedade Agrícola de Santa Joana SA com 75,33% (72,26% + 78,40%) e André Brás com o Lusitano Ofensor AR (Fevereiro x Coragem por Rubi) (criador e proprietário Coudelaria de Alter) o bronze com a média final de 74,59% (71,37% + 77,80%).

Cavalos de 5 Anos – Medalha de ouro para a égua Hanoveriana Ilsa Aurelia (Asgard’s Ibiza x Flower 72) propriedade da Coudelaria Vila Nova Lda. montada por Francisco Vila Nova alcançou a fantástica média final de 83,10% (84,40% + 81,80%). Nuno Chaves de Almeida com o Lusitano Nobre Saramunheiro (Dragão das Figueiras x Roleta por Mandador) (criador e proprietário Silvério Ribeiro Pacheco) recebeu a prata 82,40% (82,60% + 82,20%) enquanto Pedro Garrido com a égua PSL Nora recebeu o bronze 77,60% (77,80% + 77,40%).

Nos Cavalos de 6 Anos, Sara Santos com a égua Hanoveriana Bambina Plus (criador Dressage Plus e propriedade da cavaleira) a única participante nesta classe, alcançou a média final de 77,40% (78,20 + 76,60%).

Cavalos de 7 Anos – Francisco Vila Nova com o castrado Hanoveriano For Sure (Finest x Dorina) propriedade da Coudelaria Vila Nova Lda. conquistou a medalha de ouro com a média final de 75,51% (76,18% + 74,83%). Prata para Luís Fernandes com o Lusitano Lavrador (Rico x Sultana por Xaquiro) do criador Pedro Ferraz da Costa e propriedade da Sociedade Agricola Santa Joana SA consegui a média final de 73,92% (84,31% + 74,12%). Frederico Mexia de Almeida com o cavalo Português de Desporto, L-Chatender Hermida (Chatender x Julie Cyonne), propriedade de Pedro da Câmara de Horta Osório recebeu o bronze 70,57% (70,32% + 70,81%).

O criador Dressage Plus destacou-se nestes critérios ao ser premiado com duas medalhas de ouro, nos Cavalos de 4 Anos (Obama Plus) e nos de 6 Anos (Bambina Plus).