Alter recebeu o CDI3* este fim-de-semana

Na última sexta-feira (21), teve início na Coudelaria de Alter o primeiro CDI3*, CDI2*, CDI1*, CIAm, CDI-YH, CDI-P/J/Y/Ch e CDI-U25 do calendário nacional, reunindo cerca de 26 atletas e 35 cavalos. Paralelamente, também foi realizado um CDE.

Após as inspeções veterinárias, as competições começaram com as reprises CDI-YH para cavalos de 5, 6 e 7 anos. Na categoria de 5 anos, Mafalda Galiza Mendes obteve a melhor pontuação, alcançando 79,200%. Na categoria de 6 anos, a vitória foi da mesma cavaleira, montando Belcanto Hb, com uma pontuação de 82,000%. Já entre os cavalos de 7 anos, a vencedora foi a alemã Julia de Rider, que conquistou com Faridero, 75,754%, enquanto Frederico Mexia de Almeida ficou na segunda posição com Ofley Plus (73,843%).

No Grande Prémio do CDI3*, disputado por sete conjuntos no sábado, Nuno Chaves de Almeida venceu com Lizarran, obtendo uma pontuação final de 67,413%. Além disso, este conjunto ficou em segundo lugar no Grande Prémio Especial, com 68,957%. Vasco Mira Godinho, que havia terminado na segunda posição o Grande Prémio (67,304%), sagrou-se vencedor do Grande Prémio Especial com 70,681% e ficou em terceiro lugar nesta reprise com Limbro da Hermida (67,830%). Já Daniel Pinto, montando Licor da Toula, conquistou a terceira posição no Grande Prémio, com 67,043%.

📸 Um agradecimento especial aos fotógrafos que dedicam horas a registar os melhores momentos destes eventos. Os cavaleiros gostam de ver as suas imagens nas notícias, e o apoio a estes profissionais é essencial para que continuem a divulgar a beleza do nosso desporto! 👏

