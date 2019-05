Alter International Horse Summit presente na Ecuextre 2019 29 Maio, 2019 17:13

Após a sua apresentação oficial no passado dia 24 de Abril, o Alter International Horse Summit – AIHS – dá seguimento ao seu plano de marketing, relações institucionais e comerciais, que, entre outras iniciativas, prevê levar o projeto a vários eventos do mundo equestre. A Ecuextre 2019, “Feria Del Caballo y el Toro”, arranca já amanhã e prolongar-se-á até dia 2 de Junho.

Pela mão da Câmara Municipal de Alter do Chão, o AIHS estará a partir de amanhã na Ecuextre 2019, evento que terá lugar em Badajoz, Espanha, na IFEBA. O Summit equestre de Alter contará com um stand onde apresentará o projeto, seu propósito e imagem. O espaço será repartido com a Coudelaria de Alter, parceira do AIHS.

Para o Presidente da Câmara de Alter, Francisco Reis, “é muito importante que o AIHS marque presença nos principais centros de negócio do mundo equestre de forma a fortalecer a sua marca e dar a conhecer os seus objetivos. A Autarquia fez questão de apoiar a Ecuextre porque, para além de ser um fórum de grande relevo para o nosso Summit, esta feira apresenta-se como uma das maiores e mais influentes da Extremadura espanhola. Este é o primeiro de muitos eventos onde o AIHS estará presente”.

Durante quatro dias Badajoz contará com mais de 150 expositores e coudelarias, ao longo de 10.000m2 de área coberta e cerca de 20.000m2 ao ar livre. Entre outras atividades, a feira abarcará seis concursos hípicos, provas de Equitação de Trabalho, apresentação do projeto de Turismo Equestre “Rota Equestre Transfronteiriça de Invasões Napoleónicas”, o Concurso Morfológico da Associação Nacional dos Criadores de Cavalos de Pura Raça Espanhola, o II Campeonato de Doma Vaquera, a nível de Dressage, o único Campeonato organizado na Extremadura para menores e cavalos jovens e uma exposição dedicada a José María Manzanares. Globalmente, prevê-se que as atividades equinas envolvam a presença de mais de 200 cavalos.

Sobre o Alter International Horse Summit – AIHS

Uma iniciativa da Câmara Municipal de Alter, o AIHS é um projeto com contornos únicos em Portugal e na Europa, que pretende aprofundar, analisar e debater a Economia do Cavalo em todas as suas variáveis.

Com inúmeras atividades paralelas a decorrer ao longo do ano, a materialização do AIHS culminará num encontro anual a acontecer em abril 2020, em Alter do Chão. Nessa data um número alargado de especialistas e stakeholders, nacionais e internacionais, estarão reunidos num summit para debater temas ligados ao mundo equestre, como seja o Impacto Socioeconómico do Cavalo, Turismo, Investigação e Saúde, Empreendedorismo, Competição ou Tecnologia. O AIHS conta com duas dezenas de parceiros institucionais, associativos, media e viabilizadores, que desde o primeiro momento acreditaram no projeto e se juntaram ao mesmo.

PR