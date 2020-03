Alter International Horse Summit adiado para o último trimestre de 2020 23 Março, 2020 13:43

A organização do Alter International Horse Summit (AIHS) informa que optou pelo adiamento do evento, que estava previsto realizar-se em maio. Esta decisão é resultado dos mais recentes desenvolvimentos no combate ao risco de contágio por COVID-19, no âmbito da pandemia mundial que todos preocupa e mobiliza.

Francisco Reis, presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, adianta que «como resultado deste acompanhamento, e depois de um processo prévio de auscultação de vários stakeholders e especialistas, decidiu-se pelo adiamento do Alter International Horse Summit.». O Autarca conclui ainda que «entendemos ser esta a melhor forma de zelar pelo bem-estar e saúde de todos, numa fase em que ainda estamos a conter a pandemia.».

As candidaturas aos Prémios #AIHSTechForHorses e AIHS Applied Equine Research Award mantêm-se ativas e podem ser concretizadas através do site oficial do projeto: alterhorsesummit.com

Os Promotores e Parceiros do Alter International Horse Summit estão a trabalhar ativamente no replaneamento do evento, que se irá realizar em Alter do Chão no último trimestre de 2020. O alinhamento será o mesmo, mantendo alguns dos maiores especialistas mundiais em várias áreas do mundo equestre, como seja o impacto socioeconómico, investigação e tratamento, competição, transporte, turismo ou empreendedorismo. O objetivo principal do AIHS não se desviou da sua trajetória inicial: criar um projeto equestre com caraterísticas únicas, através da análise, aprofundamento e debate de todos os assuntos que, direta ou indiretamente, se relacionam com o universo equestre.

