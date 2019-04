Alter do Chão recebe cimeira sobre Economia do Cavalo 16 Abril, 2019 20:19

Marcada para Abril do próximo ano, a cimeira internacional sobre economia do cavalo vai ser apresentada no próximo dia 24 e promete levar até Alter do Chão especialistas nacionais e internacionais.

A Câmara Municipal de Alter do Chão vai apresentar no próximo dia 24 de Abril, a partir das 11h00, no Castelo de Alter, o primeiro Alter International Horse Summit.

Trata-se, segundo a autarquia, de um “projecto inovador e inédito” que irá decorrer em Abril de 2020 e “promete trazer ao município do Alto Alentejo especialistas de referência nacional e internacional para discutir a Economia do Cavalo”.

No próximo dia 24 de Abril, data em que tem também início a Festa do Cavalo 2019, vão ser ainda assinados os memorandos de entendimento pelos diversos parceiros da iniciativa, que incluem a Presidência da República, o Ministério Adjunto e da Economia e o Ministério da Agricultura.

Na cerimónia vão marcar presença, segundo avança a nota enviada à imprensa, o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e o presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, Francisco Reis.