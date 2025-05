Alter do Chão acolhe cimeira internacional de diplomacia equestre hispano-lusófona

Alter do Chão será o cenário, no próximo dia 23 de maio, do Encontro Internacional de Câmaras de Comércio Hispano-Lusófonas Agro Equestres, um evento inédito que visa estreitar laços diplomáticos e económicos entre países com uma rica herança equestre.

Integrado na programação do Horse Economic Forum (HEF) 2025, esta cimeira internacional reforça a ambição de posicionar Alter do Chão como capital da economia do cavalo, promovendo inovação, sustentabilidade e competitividade num setor estratégico com impacto direto no comércio internacional, turismo, património e criação de emprego qualificado.

O evento terá lugar na histórica Coudelaria de Alter, reunindo diplomatas, líderes de federações equestres, empresários e especialistas em relações internacionais. Entre os temas em destaque estarão a diplomacia equestre como instrumento de cooperação, o impacto dos eventos agro equestres no desenvolvimento cultural e económico e casos de sucesso internacionais.

“É com enorme orgulho que recebemos este encontro pioneiro na nossa terra, berço do cavalo Lusitano Alter Real e símbolo maior da tradição e inovação equestre em Portugal e na Europa”, afirma Francisco Miranda, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão. “Queremos consolidar Alter do Chão como referência internacional no setor, promovendo o investimento, a internacionalização das empresas e o desenvolvimento de um ecossistema inovador”, sublinha o autarca.

A agenda inclui dois painéis centrais: “A Diplomacia Agro Equestre como Ferramenta de Ligação Cultural e Económica” e “Turismo Equestre e Desenvolvimento Sustentável – Oportunidades para a Cooperação Internacional”, bem como a apresentação da plataforma digital Horse Business Opportunities, criada para aproximar investidores e empreendedores do setor.

O programa contempla ainda uma demonstração equestre pelos alunos da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão, uma visita guiada à Coudelaria, e um cocktail de networking, ideal para fomentar parcerias e sinergias.

O encontro sublinha também o compromisso com a sustentabilidade, com a apresentação oficial do Selo Sustentável HEF 2025, que certifica a neutralidade carbónica do evento.

Este evento integra uma estratégia mais ampla do Horse Economic Forum 2025, que contará ainda com um fórum global de especialistas, iniciativas de digitalização e inovação tecnológica, e uma missão comercial inversa com investidores brasileiros interessados no setor agro equestre português.

Programa – 23 de maio | Coudelaria de Alter do Chão:

• 10h30 – Welcome coffee

• 10h50 – Abertura Oficial: Francisco Miranda (Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão)

• 10h55 – Nota Introdutória: José Santos (Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo)

• 11h10 – Painel “Diplomacia e Turismo Equestre: Pontes Culturais e Económicas no Espaço Hispano-Lusófono”

Moderador: Rui Pedro Moura (Coordenação HEF)

Oradores: Sónia Ferreira (Companhia das Lezírias) Bruno Rente (Federação Equestre Portuguesa) José Veiga Maltez (Associação Nacional de Turismo Equestre) Altino Álvares (Portugal-Índia Business Hub)

• 12h00 – Demonstração equestre – Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão

• 13h00 – Almoço com sabores do Alentejo

• 15h00 – Visita guiada à Coudelaria

• 16h30 – Cocktail de networking

• 18h00 – Encerramento



🔗 Mais informações: https://horseeconomicforum.com