Algarve Vilamoura Classic: série de inverno cancelada

As cinco semanas de competições internacionais inicialmente previstas para este inverno e início da primavera, no âmbito do Algarve Vilamoura Classic, não se irão realizar. Em detalhe, três CSI 3*, 1* e Cavalos Novos estavam programados para decorrer entre 24 de fevereiro e 15 de março, seguidos de um CSI 4* (com 1* e Cavalos Novos) e de um CSI 5* (com 3* e Cavalos Novos) nas duas últimas semanas de março.

Infelizmente, devido a diversas circunstâncias adversas, o grupo proprietário do Vilamoura Equestrian Centre não conseguiu concluir atempadamente os procedimentos administrativos e as obras necessárias para cumprir as condições de abertura ao público, inicialmente prevista para o dia 24 de fevereiro.

A GRANDPRIX Events vê-se, assim, obrigada a cancelar as competições internacionais que estavam programadas para decorrer entre 24 de fevereiro e 29 de março de 2026.

A GRANDPRIX lamenta profundamente esta situação, numa altura em que estão a ser realizados investimentos significativos para dotar Vilamoura e Portugal de um centro de competição de nível internacional.

«Apesar da situação atual, as equipas da Arrow Global e da GRANDPRIX continuam a trabalhar intensamente e a investir de forma significativa na conclusão da renovação das instalações equestres de Vilamoura. O envolvimento da Arrow Global representa uma oportunidade extraordinária para o nosso desporto, bem como para toda a comunidade equestre internacional e para os agentes económicos da região de Vilamoura e do Algarve, evidenciando a grande relevância e o enorme potencial positivo deste projeto para todas as partes envolvidas. Gostaria de apresentar as minhas mais sinceras desculpas aos cavaleiros, proprietários, patrocinadores, oficiais, prestadores de serviços e a todos os envolvidos na organização que confiaram em nós e que tinham previsto estar em Vilamoura neste inverno. O projeto prossegue e será concluído em breve, e iremos agora concentrar toda a nossa energia na abertura do recinto para os concursos de outono», sublinha Vincent Goehrs, presidente da GRANDPRIX.