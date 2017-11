ALERTA: Atrelados IFOR Williams roubados na Golegã

A Hipitécnica através de uma publicação no seu Facebook alerta os lesados, proprietários de roulotes de cavalos IFOR Williams a participarem à empresa os dados das unidades roubadas durante a recente Feira Nacional do Cavalo na Golegã para que sejam registadas na base de dados internacional aumentando assim a possibilidade de virem a ser recuperadas. Com frequência os novos “donos” que se deslocam à empresa para comprar peças, acabam por verificar que afinal o negócio não foi tão rentável quanto esperavam.

A Hipitécnica informa que já recuperou vários atrelados e peças roubadas no passado, estando sempre disponível para dificultar a vida aos larápios.