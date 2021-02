«Alentejo» no pódio do GP em Vejer de la Frontera (VÍDEO) 15 Fevereiro, 2021 17:14

O garanhão SF Alentejo, de 11 anos, do criador português Manuel Malta da Costa, montado pelo alemão Richard Vogel, alcançou o seu melhor resultado de sempre, no Grande Prémio do CSI3* do Sunshine Tour ao conquistar o 3º lugar do pódio. (Medium Tour C 1,50m).

Venceu o Grande Prémio o belga Jérôme Guery com o garanhão Grupo Prom Milton enquanto o seu compatriota Dominique Hendrickx ficou em segundo lugar com Floris TN.

15 Conjuntos disputaram o desempate, mas apenas 11 terminaram com duplos percursos sem faltas.

«Alentejo» (Nartago x Skippy II) que evoluiu sob a sela do cavaleiro português, Filipe Malta da Costa, é propriedade de Sharjah Equestrian & Racing Club e foi montado pela americana Alice Clero e o alemão David Will.

