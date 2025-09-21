CCE, Polo e OutrasNotícias
Alemanha conquista ouro por equipas e Collett é Campeã da Europa de Concurso Completo
A equipa da Alemanha liderou do início ao fim e venceu o Agria FEI Eventing European Championship 2025, realizado no Blenheim Palace (GBR), com uma penalização final de 124,9 pontos. A Irlanda avançou na classificação para garantir a medalha de prata, somando 161,9 pontos, enquanto a França ficou com o bronze, totalizando 176,5 pontos.
Nas disputas individuais, a vitória foi britânica com Laura Collett e London 52, que fecharam com apenas 27 pontos. O alemão Michael Jung, montando FischerChipmunk FRH, conquistou a prata com 28,3 pontos, e o também britânico Tom McEwen, com JL Dublin, levou o bronze ao terminar com 33 pontos.
