Alemanha conquista a FEI Taça das Nações de Completo 2017 9 Outubro, 2017 18:52

Alemanha conquistou pela quarta vez a FEI Taça das Nações de Completo 2017, apesar de ter ficado em segundo lugar na última etapa em Boekelo (Holanda), este fim-de-semana.

O neozelandês Tim Price e Cekatinka e a sua equipa venceram a última etapa da Taça da Nações de Completo (CCIO3*-NCCCI***) em Boekelo com 169,90 pontos. Tim Price foi primeiro classificado na Dressage, no Cross e nos Saltos em Pista (43,70pts).

Sete cavalos retiraram após a última inspecção veterinária entre eles, Don Geniro, que com o chinês Alexa Hua Tian ocupava o 2º lugar provisório, passando esta posição para o holandês Tim Lips com Bayro (vencedor do Campeonato da Holanda) (45,50pts). O francês Alexis Goury com Tromple L’Oeil d’Emery ocupou o terceiro lugar individual (46,10pts).

A equipa alemã foi segunda classificada com 174,30 pontos e em terceiro ficou a Austrália com 203,70pts. O australiano Chris Burton com Cooley Lands foi o único a cumprir a prova de fundo sem faltas e no tempo estipulado, tendo terminado em 10º lugar na classificação individual.

A Alemanha disputou sete das nove etapas da Taça das Nações de Completo 2017, vencendo em Strzegom (POL), Houghton Hall (GBR), Wiener Neustadt (AUT), Aachen (GER) e Waregem (BEL). Na etapa do Haras du Pin (França) a equipa foi terceira classificada.

Resultados completos Aqui