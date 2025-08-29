Alemanha conquista 26º ouro por equipas em Crozet em duelo emocionante

O Campeonato Europeu de Dressage da FEI 2025, realizado no Jiva Hill Stables em Crozet (FRA), viveu um desfecho eletrizante na disputa por equipas. Desde o primeiro dia ficou claro que a luta pelo título seria entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. No fim, foi Isabell Werth, montando Wendy de Fontaine, quem garantiu o 26º ouro por equipas da Alemanha.

A expectativa concentrou-se na disputa direta entre Werth e Charlotte Fry (GBR) com Glamourdale. A alemã entrou em pista primeiro e, com a habitual frieza e perfeccionismo, apresentou uma reprise segura e impecável. Sem arriscar ao limite, mas explorando a enorme qualidade da sua égua, conquistou 79,224%, a segunda maior nota da competição.

A pressão ficou nos ombros de Fry, que precisava de 78,728% para colocar a Grã-Bretanha na frente. Com ousadia, arriscou nas extensões, mas erros cruciais custaram caro: um susto após a transição a galope, piaffes pouco expressivos e perda de equilíbrio na pirueta inicial. Ainda assim, os 75,869% asseguraram a prata para as britânicas, campeãs em título.

Dinamarca mantém bronze e Bélgica faz história

A Dinamarca confirmou o bronze pela terceira vez consecutiva em Europeus (Hagen 2021, Riesenbeck 2023), desta vez com um total de 223,385%. Depois da prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os dinamarqueses reafirmam a sua consistência entre as principais potências.

A grande surpresa veio da Bélgica, que alcançou um inédito 4º lugar por equipas. O destaque foi o jovem talento Justin Verboomen, que com o garanhão preto Zonik Plus (criador Dressage Plus) brilhou com 79,084%, terceira melhor nota do dia, mesmo com dois erros. Completaram a equipa Larissa Pauluis (Flambeau), Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof) e Charlotte Defalque, ficando a equipa a apenas 3% do pódio.

Portugal fecha em sétimo e mostra evolução

Portugal apresentou-se com João Pedro Moreira (Drosa Fuerst Kennedy OLD), Maria Caetano (Hit Plus), João Torrão (Lirio MVL) e Nuno Palma Santos (Fortunity S FRH).

João Pedro Moreira foi o melhor luso, terminando em 13º lugar individual com 72,578%, confirmando o bom momento da parceria com Drosa Fuerst Kennedy OLD.

Maria Caetano com Hit Plus (criador Dressage Plus) obteve 69,130%, fechando em 25º lugar.

João Torrão manteve a consistência com 69,053%, consolidando-se como referência para os próximos compromissos internacionais.

Nuno Palma Santos, estreante em Europeus, finalizou na 54ª posição com 64,472%.

Com a soma dos três melhores resultados, Portugal alcançou o 7º lugar por equipas (211,616 pontos), superando a Polónia, Espanha, França, Suíça, Finlândia, Hungria e Áustria.

Resultados EQUIPAS AQUI

Resultados Grande Prémio AQUI