Alemã Sabrina Arnold vence o CEI** Fontainebleau (VÍDEO)

Dos 64 conjuntos que alinharam no sábado (31) no CEI2* em Fontainebleau (França), apenas 39 chegaram à quarta e última etapa. Sabrina Arnold, de 37 anos com o cavalo PSA Bolt de Venelles de 8 anos, dominou o percurso na última fase, completando os 120kms em 05h 53min e 09seg, a uma média de 21,068km/h. A francesa Laetitia Pegaz Tocquet foi segunda classificada com Azur du Colombier (05:53:10), média 21,067km/h e Mohammed Hilal Al Khatri do Barain ficou em terceiro com Tarik Daragon 05:56:09 (20,890km/h).

As cavaleiras portuguesas, Ana Barbas (Alteza) e Maria do Carmo Farraia Cruz (Faraó do Alcaide) terminaram em 33º (07:39:12) e 36º lugar (08:08:33) respectivamente.

Confira os resultados AQUI