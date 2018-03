«Alcochete», «Gaiato» e «Girassol» os melhores cavalos Lusitanos de Toureio 8 Março, 2018 7:03

Já são conhecidos os vencedores do prémio dos melhores Cavalos Lusitanos de Toureio da época 2017.

A votação foi feita pelos cinco cavaleiros que mais tourearam em 2017, desde que não tenham cavalos seus ou de familiares a concorrer ao prémio.

Na categoria de Consagrados, venceu ALCOCHETE, (Iraque x Oura por Neptuno) e que toureou com António Ribeiro Telles, criado por Carlos Manuel Oliveira Ferreira.

Na categoria de Debutantes, os vencedores ex-aequo foram GAIATO (Notável x Amora por Fantasma) que toureou com João Ribeiro Telles, criado por Manuel Assunção Coimbra e GIRASSOL (Zorba x Bonita por Miano) que toureou com Marcelo Mendes, criado por António Alves Dias.

No decorrer do Festival Internacional do Cavalo Lusitano, que irá ter lugar de 21 a 23 de Junho, no Hipódromo Manuel Possolo (Cascais), serão entregues os respetivos troféus e prémios monetários aos vencedores que estiverem presentes.