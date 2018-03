Agressão bárbara a jovem cavaleiro português

Recebemos ontem a triste notícia que o nosso cavaleiro Vasco Mira Godinho (cavaleiro do nosso cavalo de Grande Prémio Bariloche JGR), foi cobardemente e barbaramente agredido e ferido por membros da família (pai e cunhado) do antigo cavaleiro olímpico Gonçalo Carvalho Conchinhas, no domingo, durante o Concurso Nacional de Dressage no Estoril ( Portugal) onde o Vasco teve uma prestação exemplar.

Estamos absolutamente escandalizados por esses factos duma gravidade extrema, totalmente inadmissíveis no desporto, e esperamos que esses actos repreensíveis sejam processados e sancionados de maneira adequada nos tribunais e ao nível da Federação Equestre Portuguesa, dado que aconteceram durante um concurso oficial.

O nosso total apoio a Vasco Mira Godinho, e esperamos vivamente que ele recupere rapidamente das suas feridas e que nunca mais tais infracções vergonhosas sejam cometidas durante um evento equestre.

Fonte: Marc e Christine Kleyr -Jacoberger