Admissão de Reprodutores ao Livro do Luso-Árabe

A APCLA-Associação Portuguesa do Cavalo Luso-Árabe em conjunto com a organização do Arraial Taurino da Ilha Terceira levaram a cabo no passado dia 27 uma concentração para admissão ao Livro Anexo do Cavalo Luso-Árabe homologada pela DGAV-Direção Geral de Alimentação e Veterinária representado no acto pelo Dr.Mário Barbosa.

A concentração decorreu na Praça de Touros da Ilha Terceira e contou com a presença de vários conjuntos que se apresentaram sob a explicação da origem do cavalo Luso-Árabe, seu potencial e regras de identificação.

De referir que todos os equinos foram admitidos no Livro Anexo e desta forma os seus produtos poderão vir a enaltecer o Luso-Árabe.