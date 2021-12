«Admiral» nas boxes de Gonçalo Barradas (VÍDEO) 27 Dezembro, 2021 15:28

O cavaleiro português Gonçalo Barradas, passa a contar para a próxima temporada com o castrado «Admiral» de 14 anos, anteriormente montado pelo cavaleiro espanhol Iván Serrano.

Assim, Gonçalo Barradas com «Admiral» participa no seu primeiro concurso (CSN2*) no Real Club de Polo de Barcelona que tradicionalmente abre a temporada do calendário espanhol. Este cavalo Oldenburg começou a ser montando por Iván Serrano em Fevereiro de 2020, e o seu último concurso foi no CSI5* de Casas Novas quando foi comprado por um proprietário da Catalunha para que continuasse a sua carreira desportiva com o cavaleiro português.