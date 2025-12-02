Adeus a duas lendas: “Valegro” e “Uthopia”

O mundo da Dressage perdeu, no dia 1º de dezembro, dois dos seus cavalos mais influentes: “Valegro” e “Uthopia”.

A notícia foi anunciada por Carl Hester através das suas redes sociais, confirmando que ambos os cavalos, companheiros de vida, competição e na reforma, morreram no mesmo dia. Dois ícones que não apenas conquistaram títulos, mas transformaram para sempre a história da disciplina e o imaginário coletivo do desporto britânico.

Numa mensagem emocionante, Hester definiu-os como “dois dos melhores cavalos da nossa geração”, reconhecendo que a perda é “difícil de compreender”.

“Valegro e Uthopia deram ao nosso desporto uma idade dourada. Mostraram que a grandeza pode ser suave, sensível e harmoniosa”, acrescentou.

Ambos os cavalos levaram a Grã-Bretanha ao topo do desporto internacional, simbolizando uma época de conquistas que marcou toda uma geração de fãs e profissionais. Viajaram, competiram e viveram sempre juntos — e também compartilharam a reforma. Hester destacou que deixá-los partir juntos foi “o último ato de lealdade e dignidade” para com uma dupla que jamais se separou.

Charlotte Dujardin quebra o silêncio para se despedir de “Blueberry”

A morte de Valegro — carinhosamente chamado de “Blueberry” — levou Charlotte Dujardin a publicar a sua primeira mensagem em quase um ano. A britânica, protagonista ao lado dele em algumas das provas mais memoráveis da história recente, compartilhou uma longa e profunda carta dirigida diretamente ao cavalo que a transformou numa figura lendária.

“Eu te amo, Blueberry. Não sei como começar com outras palavras… Nunca estive preparada para este dia”, inicia o texto.

Dujardin descreveu Valegro como o seu “constante” refúgio nos melhores e piores momentos, e recordou a ligação única que ambos partilhavam dentro e fora da pista:

“Montei muitos cavalos, mas nunca um como tu. Era o teu coração e a tua mente que te tornavam o melhor… Entrávamos na pista e eu podia sentir como crescias, como sabias que eras especial. E dançámos, Blueberry, como dançámos…”

A cavaleira reconheceu que milhares de fãs ao redor do mundo amaram Valegro e que o seu impacto transcenderá o tempo.

Duas vidas paralelas que fizeram história

A relação entre “Valegro” e “Uthopia” foi sempre excecional. Partilharam box, pastos e viagens, formando juntos o núcleo de um projeto desportivo que transformou a dressage britânica, especialmente nos anos que antecederam os Jogos Olímpicos de Londres 2012, quando a equipa britânica viveu um dos seus momentos mais gloriosos.

Hester sublinhou que ambos “deixaram um legado imenso”, lembrando que, embora os cavalos não fiquem para sempre, “só guardamos o que deixam dentro de nós — e estes dois deixaram tanto”.

Uma despedida que marca o fim de uma era

A partida simultânea de “Valegro” e “Uthopia” representa um choque profundo para o círculo de Hester e Dujardin, mas também para todos os amantes da dressage. Com o seu desaparecimento, encerra-se definitivamente um dos capítulos mais brilhantes da disciplina moderna.

O mundo equestre despede-se de dois gigantes que transformaram a dressage em arte e emoção — e cuja marca permanecerá para sempre na história da equitação.