Acidente fatal tira a vida de Marta Santos a caminho de Peelbergen

Um trágico acidente de viação ocorrido na tarde da última terça-feira (20), pouco depois das 17h, vitimou a jovem groom portuguesa Marta Santos, de 28 anos. O acidente ocorreu quando o transporte de cavalos da equipa do espanhol Carlos Bosch atravessava França em direção ao CSIO de Peelbergen e colidiu com a traseira de um camião que transportava peças para automóveis, devido a um engarrafamento.

De acordo com o jornal Sud-Ouest, cinco pessoas ficaram feridas no acidente. Marta, que ocupava o lugar ao lado do condutor no transporte de cavalos, sofreu os ferimentos mais graves e foi levada de urgência para o Hospital Pellegrin, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos. Os três cavalos transportados saíram ilesos.

Em homenagem a Marta, foi guardado um minuto de silêncio antes da prova principal do primeiro dia de competição em Peelbergen — um gesto marcado por profundo respeito e solidariedade da comunidade equestre.

Como sinal de luto, a equipa espanhola que disputou a Taça das Nações envergou braçadeiras pretas, num tributo simbólico para manter viva a memória de Marta num dos momentos mais destacados da competição.

À família e amigos enlutados, a Equisport expressa as mais sentidas condolências.